Tallinna abilinnapea: tagasi kiviaega? Menetlustähtaegade pikendamine tabab inimesi valusalt

Sotsiaalkindlustusameti (SKA) kodulehel on välja toodud, et lapsed ja pere vajavad nii riigi kui kogu ühiskonna erilist hoolt ja tähelepanu. Ma arvan, et ei leidu kedagi, kes selle seisukohaga ei nõustuks. See kuidas ja kui palju panustatakse laste ja perede heaolusse mõjutab kõiki eluvaldkondi alates tervisest ja lõpetades kuritegevusega. Praegused plaanid on selle põhimõttega otseses vastuolus.