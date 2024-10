POLIITKOLUMNIST | Sotsid võtku eeskuju moodsast Rootsist, mitte 1970. aastate Rootsist

Majanduskriisis Eesti on teelahkmel: kas valida kõrge maksukoormusega ja paljude avalike teenustega lapsehoidjariigi mudel või madalate maksudega riik, kus maksumaksja raha eest pakutavaid teenuseid on vähem. Kahjuks tundub, et praegune valitsus on juba otsuse teinud esimese variandi kasuks. Ajalugu näitab, et see ei tööta.