Välisminister Margus Tsahkna: torm Eesti välispoliitika veeklaasis ei tohi meid lõhestada

Mitmel pool Euroopas juba näeme, kuidas ühiskondlik lõhestumine ja sisepoliitilised kemplused sunnivad riike muutma välispoliitilisi otsuseid. Eestis on seni kehtinud välis- ja julgeolekupoliitikas konsensuse printsiip ja meie endi huvides on, et see nii ka jätkub. Seetõttu tuleb ära õiendada nii mõnigi viimastel nädalatel pinnale kerkinud eksiarusaam.