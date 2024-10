Laste sündimine on Eesti kestmise ja tuleviku peamine julgeoleku tagatis.

Täna püütakse valitsusametnike tasemel Eesti rahvale tuima järjekindlusega selgeks teha, et valguse tuppa toomiseks on vaja suuremaid kotte ja rohkem kandjaid. Just nii võib kokku võtta tegevust, kus julgeolekuohtu Eestile nähakse küll militaarsel tasandil, aga mitte sündimata laste näol.