Liisa Pakosta nõusolekuseadusest: naine pole kehvem kui kott

Minu jaoks on asi lihtne, sest meil Eestis kehtib juba JAH-mudel. Näiteks kui jätate kohvikus laua peale oma rahakoti, siis võib teine inimene selle võtta endale üksnes niisugusel juhul, kui teie ise olete selleks nõusoleku andnud. Ei ole nii, et keegi võib teie rahakoti endale võtta vaid seepärast, et te ei avalda äravõtmisele aktiivset ja häälekat vastupanu.