Venemaa president Vladimir Putin oma kaaskonnaga armastab uhkeldada, et karistusmeetmed on hoopiski Venemaad tugevdanud. Ometi nõuavad nad seejuures sanktsioonide kõrvaldamist. Teised ütlevad jällegi, et sanktsioonide mõju on väga piiratud. Kolmandad nõustuvad, öeldes, et praegu ette võetu jääb liiga pelglikuks.