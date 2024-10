Urmo Saareoja: mõne jaoks on kultuur üksnes vaene kulutaja, aga need ajad on möödas

Suurkontsertide maaletooja Live Nation nentis ühes suve lõpus antud intervjuus, et otsib suurt platsi kontsertide korraldamiseks, sest 2025. aasta Tallinna Lauluväljaku graafik on nõnda tihe ning kõik soovitud üritused ei saa toimuda. Õnneks saab maailmakuulsate staaride esinemist nautida siiski laulukaare juures, mis muudavad niigi tiheda ürituste hooaja veelgi võimsamaks. See kõik on sündinud aga paljude osapoolte suure töö tulemusena, mida peab heas mõttes ära kasutama Eesti turundamiseks ning siia raha meelitamiseks – selleks, et kultuur saaks olla tulu-, mitte kuluallikas.