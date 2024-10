Mark Gerassimenko: sideteenused Eestis aina kallinevad. Ahnete ettevõtete vastu aitab konkurentsiameti tugevdamine

On teada, et Eesti turul tegutseb ainult kolm suurt sideettevõtet – Telia, Tele2 ja Elisa. Samuti on teada, et olukorda, mille puhul turgu jagab väike arv ettevõtteid, nimetatakse oligopoliks. Monopoolse ja oligopoolse turu puhul võivad aga kannatada konkurents ja seega ka tarbija huvid.