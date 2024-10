Kas piletihinna diferentseerimine ja meenete müük oleks teatritele lahendus või ajutine meede?

Draamateater on kaalunud istekohtade hinnatsoonidesse jaotamist, kuid suure saali ees- ja tagaosas ei erine nähtavus nii palju, et seda hinnaerinevusega rõhutada. Lavast kaugemal paiknevad rõdukohad on praegugi soodsamad.

FOTO: Andres Putting | Delfi Meedia