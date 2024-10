Alar Karis: saatanad on põrgust maa peale tulnud. Ihalus stalinistlike salalepete ja mõjusfääride järele tõstab taas pead

Paljud meie toonased unistused on täitunud. Kuid purunenud on lootus, et Euroopas jääb püsima rahu ja sõda ei saa siin enam võimalust. Praegu on hoopis tunne, et põrgu on tühjaks jäänud ja kõik saatanad maa peale tulnud, justkui oleks 20. sajandi kurjad varjud, mille hõlmade all on ihalus stalinistlike salalepete ja mõjusfääride järele ning kus rahvusvahelise õigust asendab toores jõud, jälle pead tõstnud.