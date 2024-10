Lennart Meri poolt kunagi India-Pakistani tuumaheitluse kommentaariks pillatud väljend, et väikeriikide tuumarelv on rahvusvaheline õigus, on praeguseks kujunenud peaaegu et vanasõnaks. Nagu selle ala üks parimaid eksperte Eestis, Lauri Mälksoo, hiljem sedastas, on väikeriigid tõepoolest rahvusvahelise õiguse suurimad kasusaajad, sest see õigus annab vähemalt mingid garantiid olemasolu õiguseks ja riikide juriidiliseks võrdsuseks. Isegi, kui niisugune õiguskord pole kaugeltki täiuslik.