KOLUMN | Edward Lucas: „Suur Euroopa“ ei ole oma julgeoleku eest valmis kandma vastutust. Põhja-Euroopa kohta ei saa sama öelda

Poolakad, koos oma Balti ja Põhjamaade naabritega, on järjest enam kannatamatud. Nad on pettunud Ameerika viivitamises Ukraina osas ja piirangutes, mida see kehtestab vastuseks Venemaa halli tsooni rünnakutele. Nad kardavad, et Vladimir Putini režiim või selle järglane on uueks sõjaks valmis palju varem, kui enamik lääne elanikke arvab.