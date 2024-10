ARVUSTUS | „Ma olen ilus 74-aastane mees ja see meeldib mulle!“

Kunstnikke, kes on endast kirevate riiete ja ehetega kunstiteose teinud, oleme näinud küll. Aga kunstnikke, kes kogu oma kehast ja nahast (aga ilma karvadeta) kunstiteose on vorminud, ma teisi ei tea. Ainult René Kari, kelle maali- ja fotonäitust „Ahvatlev geomeetria“ viimaseid päevi Allee galeriis vaadata saab, on sellise asjaga hakkama saanud.