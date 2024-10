Taavet Reimers: kui jätkame samamoodi, siis jääb igal aastal Eesti teedele lisandumata kümme uut täiskomplektiga kiirabiautot

Kindlustus loob patsientidele vajaliku turvatunde, et tervishoiuteenuse osutaja eksimuse korral on tagatud nende õiglane kohtlemine. Selle tulemusena paraneb patsiendi usaldus tervishoiusüsteemi vastu.

Kuid suured mured on teenuse käivitamisega. Oleme ühiskonnas läinud solidaarse tervisekindlustuse teed. See tähendab, et suur osa meie tervishoiuteenustest on rahastatud Tervisekassa kaudu. Siia alla käib ka kiirabi.