Selguse huvides tuleb märkida, et välisrahastusel baseerub just mitu arendusülesannet ja riigi rahastusel püsiülesannet, mis praktikas on omavahel ka loogiliselt seotud. 2025. aastal väheneb harno riigieelarveline rahastus 1,8 miljoni euro võrra, kuid välisrahastus kasvab 8,4 miljoni võrra, jõudes kokku 93 miljoni euroni. See tähendab, et harno toimetab olukorras, kus üle 85% eelarvest kaetakse välisrahastusest, mis on riigiameti puhul pigem tavatu.