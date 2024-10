Kunstinäitused on üha populaarsemad, eelmisel aastal koguti rekordilised 2,5 miljonit külastust

Kunstiasutuste Liidul on tänaseks ulatuslik erinevatest allikatest pärit statistika. Niivõrd põhjalikku ülevaadet meie näituste külastajatest pole ilmselt kunagi varem olnud. Arvulisi näitajaid täiendab koostöös Antropoloogia Keskusega läbi viidud kvalitatiivne uuring, mille osana tehti hulgaliselt süvaintervjuusid. Nendest tuli välja, et kunstinäitustelt otsitakse nii intellektuaalset stimulatsiooni, elamusi kui ka meelelahutust. Samuti on oluline näitustel käimise sotsiaalne mõõde - see on tegevus, mida meeleldi võetakse ette pere ja sõpradega. Mõnevõrra üllatuslik oli taipamine, et kaasaegsest kunstist saadakse osa palju enam, kui inimesed ise endale teadvustavad — nõnda arvasid mõned küsitlusele vastajad, et nemad kaasaegse kunsti publik ei ole, kuid süvaintervjuust selgus, et tegelikkuses on tegemist regulaarsete kaasaegse kunsti näituste külastajatega. Ennekõike kiputi kaasaegset kunsti seostama väga kitsalt üksikute žanrite või teostega, kui tegelikkuses võtab kaasaegne kunst väga erinevaid vorme, ulatudes (dokumentaal)fotograafiast ruumiinstallatsioonide ja tarbekunstini.