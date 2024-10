Tõlkes kaduma läinud. „Eestindatud pealkirju on kohati keerulisem mõista kui kvantfüüsikat“

Keeleameti peadirektor Ilmar Tomusk võrdleb osa eestindatud filmipealkirjade keerukust kvantfüüsikaga, „mille kohta ütles Richard Feynman, et kui keegi ütleb, et ta saab kvantfüüsikast aru, on selge, et ta ei saa sellest aru.“ Pilt filmist „Oppenheimer“ (2023), kus paljude teiste keeruliste ideede hulgas käsitleti ka seda teadusharu.

FOTO: CAP/TFS | Capital Pictures