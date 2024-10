President Ilves: turumajanduse lõpu kuulutamise tormi veeklaasis tekitas ajakirjandus

Kui sa ei ole lugenud ühtki raamatut peale Milton Friedmani, siis sul tulevad sellised asjad. Ja miks mina ei viitsi eriti rääkida Eesti ajakirjandusega on, et intellektuaalne baas liiga sageli puudub või ollakse lihtsalt pahatahtlikud. Mida nad tegid selle tsitaadiga oli puhas pahatahtlikkus või rumalus või klikimajandus. Igal juhul ta ei öelnud seda, mis sinna pealkiri pandi. See on lubamatu, et nii tehakse.