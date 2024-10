Tanel Tein: EOK juhtimine ei tohi olla pelgalt hobi

Eesti Olümpiakomitee (EOK) seisab täna silmitsi mitmete väljakutsetega, mis nõuavad viivitamatut ja põhjalikku analüüsi. EOK juhiks vajame isikut koos analüütilise tiimiga, kes suudab andmepõhiselt ja selgelt sõnastada Eesti spordi rolli ning vajaduse Eesti ühiskonnas. Peamine probleem, millega EOK praegu silmitsi seisab, on see, et senine tegevus on sageli piirdunud loosungitega, samas kui iga idee taga peab olema selge tegevuskava ning lahendused.