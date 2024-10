Kaarel Oja: Kaljulaid oleks „midagi täitsa uut“. Sõõrumaa kehastab „veel rohkem sedasama“, mis massi ei rahulda

Urmas Sõõrumaa. Iga istuv president, kes kandideerib uuesti, kehastab paratamatult valikut „veel rohkem sedasama“. Tundub, et hetkel see aga kriitilist massi ei rahulda. Paljud ei taha enam „sedasama,“ vaid soovivad hoopis uut käiku. Samuti ei näi kuigi veenev, et pikalt ametis olnud president lubab jälle seda, mis oli jutuks ka eelmisel ja üle-eelmisel korral. Võtame näiteks sporditegemine koolides, mis on absoluutselt õige asi. Paraku ammu-ammu räägitud ja sama kaua tegemata.