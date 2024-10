ARVUSTUS | Me armastame sind, Jokker!

Koomiksifilme on valminud sel aastatuhandel niivõrd palju, et võib kergesti andeks anda, kui kõiksugu kangelased ja antikangelased, seeriad ja uusversioonid segi minema hakkavad. Kuigi koomiksihiid Marvel, kelle tallidesse kuuluvad Raudmees, Kapten Ameerika, Thor, Hulk, X-mehed ja tosinad teised, on olnud oma filmiseeriaga pikemas plaanis kahtlemata edukam, on päris tipp püsinud igivana rivaali, Supermani ja Batmani vardja DC päralt.