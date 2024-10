Allar Jõks: ausal ei ole midagi karta? Sotsid suruvad nui neljaks läbi põhiseadusvastast eelnõu

Loos esitatud skeem on järgmine - meil on sideteenused kallid, sest konkurentsiametil ei ole piisavalt seadusega antud võimu, et „pahasid“ ettevõtjaid trahvida. Seadusekuulekad ettevõtted on sunnitud seetõttu kannatama reeglitele vilistavate konkurentide tõttu ning tarbija rahakott saab hinnatõusudest aina rohkem pihta. Mida kiiremini koalitsioon võtab riigikogus konkurentsiseaduse muutmise eelnõu vastu, seda kiiremini saab konkurentsiamet päriselt tööle asuda ja õnn saabub tarbijate õuele.