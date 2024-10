Müüki tulid Reformierakonna valitsemisest rääkiva lavastuse „Kindlates kätes“ lisapiletid

„Kindlates kätes“ lavastajaks on Jaak Prints, kunstnik Kristel Zimmer ning muusikaline helilooja Hendrik Kaljujärv. Teksti autoriteks on tunnustatud Eero Epner ja Aare Pilv; laval on Sergo Vares, Juhan Ulfsak, Liisa Saaremäel, Gert Raudsep jne. Lavale astub ka Rahvusooper Estonia poistekoor Hirvo Surva dirigeerimisel.