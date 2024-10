SÕJARAPORT | Rainer Saks: Ukraina ründas edukalt venelaste lageda taeva alla ladustatud laskemoona

Ukraina president viibib Euroopa turneel, mis pidi lõppema nn Ramsteini formaadi kohtumisega, sedakorda riigipeade tasemel. Ukraina president teeb aktiivset kampaaniat oma võiduplaani kasuks. Seni on ta plaani kohta avaldanud ainult nii palju, et Ukraina peaks saama ametliku kutse NATO-ga liitumiseks. On selge, et selline kutse lihtsalt niisama sõda ei lõpeta. Seepärast üritab Ukraina president veenda ka liitlasi, et piisava sõjalise toetuse korral on võimalik sõda 2025. aastal võita.