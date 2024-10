Naljamees Juhan Liiv. Hull oli ta küll, aga vaimukas hull

Järgmisel nädalal kinodesse jõudvas Jaak Kilmi mängufilmis „Vari“ on luulelegend Juhan Liiv küll sünge detektiiv, aga vähesed teavad, et hull luuletaja oli ka naljamees. Täpsemalt – Liivi kirjanduslik meisterlikkus ilmneb selgemalt just tema lõbusamalaadilises loomingus.