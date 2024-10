Psühhiaater Andres Lehtmets: loodus pole loonud meid alkoholi ja kanepit tarbima

Tartu ülikooli kliinikumi psühhiaatriakliiniku juht Andres Lehtmets (60) möönab, et vaimsest tervisest rääkimine ja arsti poole pöördumise julgustamine on paraku kaasa toonud ka nukra tõiga, et psühhiaatri vastuvõtule pääseda on väga keeruline. Mida sellises olukorras teha ja kuidas end kõigepealt ise aidata?