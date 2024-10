Filmi „Vari“ režissöör Jaak Kilmi: minu elu kõige alandavam hetk oli kolmandas klassis. Lahendan seda enda jaoks siiani

„Kui kirjandusõpetaja ütleb, et kõik peavad nüüd „Varju“ läbi lugema, ja mõni õpilane otsustab filmi vaadata, siis jääb ta küll haledalt vahele. Kes lugemiskontrollis hakkab mõrvadest rääkima, see saab „Istu, kaks!“,“ rõhutab režissöör Jaak Kilmi (50), et kinodesse jõudnud „Vari“ on fiktiivne lugu, mille seos Juhan Liivi samanimelise jutustusega pealkirjast palju kaugemale ei ulatu.