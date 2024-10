KULTUURIBIIT | Näitlejate Laurits Muru, Richard Esteri ja Rasmus Vendeli playlist

Lavastuses astuvad üles äsja kevadel lõpetanud lavakunstikooli XXXI lennu kursavennad Laurits Muru (Tallinna Linnateater), Rasmus Vendel (Vanemuine) ja Richard Ester (Eesti Draamateater). Lavastuse teemast tõukudes, said näitlejad ülesandeks valida välja aegade parimad armastuslaulud, et neid teiega jagada. Mõnusat kuulamist! (kuulata saab ka siit)

LAURITS MURU

Overrated - Ivo Dimchev

Kuulsin seda lugu sel suvel Ivo enda esituses ja pidin kohe otsima, kas seda ka kusagilt kuulata saab. Nüüdseks olen seda sadu kordi kuulanud, aga see lugu on endiselt värske ja puudutav.

You’ll Never Walk Alone - Gerry & The Pacemakers

See lugu on tuttav kõigile, kes on näinud Liverpooli mänge Anfieldil. Ja kui paarkümmend tuhat inimest seda koos laulda röögivad, siis see peab olema armastus. Puhas armastus.

Suur on su armastus - Mati Murumaa

Kui mõni aeg tagasi sõber mulle selle loo saatis, olin ma esimese hetkega tehtud. Palsam kõrvadele ja südamele. Selgeks sai kaks asja: esiteks, armastus koosneb rütmidest ning groove’ist ning teiseks, ka eestlased oskavad armastada! Suur, nii suur on su armastus!

(allolevalt YouTube’i lingilt saab järjest kuulata kogu muusikavalikut)

RICHARD ESTER

Ritt Momney – Lew’s lullaby

Head riimid mõnusal instrumentaalil.

Billie Holiday – Solitude

Sügisõhtuteks

The Goo Goo Dolls – Iris

Nostalgiline lugu lapsepõlvest.

RASMUS VENDEL

Help Me Make It Through the Night - Kris Kristofferson, Rita Coolidge

Hiljuti lahkunud Kris Kristofferson oli vaieldamatult üks lääne suurimaid ja mõjukamaid laulukirjutajaid ning see lugu elab minu sees täitsa oma elu.

Üksindus ja igatsus käivad armastusega käsikäes. Kuigi see tunne on valus taluda, õpetab see siiski kõige enam ning paneb hindama neid hetki, mil taevas on pilvitu ja süda soe.

Siin tuleks ka eraldi välja tuua see konkreetne esitus, mis on nii õrn ja habras, et väiksemgi tuuleiil võiks selle lõhkuda.

Top comment: „Even the microphone had a cigarette when this was over.“

Fade Into You - Mazzy Star