Argo Luude: ärgem olgem naiivsed, lihtsalt jäätmete sorteerimine maailma ei päästa!

Jäätmete tekkekohal, näiteks kodus, kontoris või tehases, on liikide kaupa sorteerimine pälvimas iga päevaga järjest enam tähelepanu ning kohe algatuseks võib öelda, et tegu on valdavas osas mõistliku asjaga. Samas tuleb endale aru anda, et ka mõistliku asja tegemine võib mingil juhul viia välja kilplaseks olemiseni. Näiteks on mõistlik teha sporti, aga kui teha seda nii, et minna jõusaali ja valida seal välja kõige raskem kang, mida suruma hakata, siis võib asi lõppeda tõsise vigastuse kui mitte hullemaga.