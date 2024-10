Kultuurkapitali juht: ERR-i uus telemaja tuleb odavam, sest hankepakkujad ei saanud hinda kõrgeks ajada

Kultuuriminister Heidy Purga rääkis näitlejate meelavalduse järel sellest, et avalikult peaks arutlema riigiteatrite ja riigi palgal olevate näitlejate arvu ja ka selle üle, et kultuuripoliitikat hakkab tulevikus senisest enam kujundama kultuurkapital. Eesti Päevaleht vestles kulka juhi, endise kultuuriministri ja pikaajalise teatritöötaja Margus Allikmaaga, et teada saada, mida tema sellest kõigest arvab.