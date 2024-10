KULTUURIBIIT | Open House Tallinna kuraatori Piibe Piirma playlist

Oma muusikavaliku kohta ütleb Piibe Piirma nii (valikut saab kuulata ka siit):

„Ma ei ole väga suur melomaan, aga olen parandamatu romantik. Kõige meelsamini naudin linnulaulu ja metsakohinat - pole kaunimat kevadöisest ööbikulaulust või meremühinast! Aga oma muusikalised lemmikhetked on mul ikka. Ärkan hommikuti väga vara ja alati heliseb minu peas mõni viis. Naljakas - olen mõelnud, kust need minuni tulevad. Järgnev on meelevaldne järjestus väga erinevaist muusikapaladest, siin on minu eesti- ja välismaiseid lemmikuid, ikka läbisegi, just nii, nagu ma neid kuulan. Mõni lugu on pärit raadiost, mõni plaadilt ja mõni ka lemmikfilmist. Väga erinevatel aegadel kuuldud ja kuulatud.“

Salvador Sobral - Amar Pelos Dois (Portugal)

Ma ei ole suur Eurovisioni fänn, aga see lugu võlus mind otsekohe. Lisaks pean ma suurt lugu portugali keelest ja kultuurist, ehkki ma ei ole seal veel ise käinud.

Imekaunis laul ja suurepärane hingestatud esitus!

Sting - Englishman In New York

Linnaruumiga seondub kõige enam see lugu. Minu kauaaegne lemmik Sting on ajatu, tegelikult peaksid siia listi kuuluma kõike tema laulud. See on imekauni rütmi ja helikeelega, sealjuures ka hea sõnumiga meistriteos. Oleme kõik aegajalt eksinud, kas siis kuhugi või iseendasse.

(allolevalt YouTube’i lingilt saab järjest kuulata kogu muusikavalikut)

Vaiko Eplik - Nelgid

Vaiko Epliku muusika on üks mu lemmikuid olnud juba aastaid. Siin ei aita miski - alati, kui raadiost kõlavad tema laulud, panen raadioheli kõvemaks. Väga andekas muusik ja laululooja oma peene maitse ja nüansirikka loominguga on mind ära võlunud.

Ruja - Üle müüri

Lapsepõlves olime sõbrannaga suured Ruja fännid, kuni selleni välja, et püüdsime isegi Urmas Alenderile koju helistada (aga lõpuks siiski ei julgenud). Sellest ajast jäi kõige enam oma sõnumi ja imelise viisi tõttu meelde just see laul.

See on väga mitmetähenduslik lugu, kuula, ja saad aru - keerulistel aegadel mõjus loo sõnum eriti tugevalt.

Sissel - Unchained Melody