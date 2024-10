Restorani väliterrassil katkestas rahu brutaalne kaklus. Õõvastav polnud vaid füüsiline vägivald, vaid ka kõrvalseisjate apaatia – pealtnägijad istusid vaikides, justkui vaataks filmi. Uskumatu oli ka noore ettekandja rahulik kommentaar, et „selline asi on siin igapäevane“ ning „politseid pole mõtet kutsuda“. Sündmus, kus tundus, et vägivald on saanud selle keskkonna igapäevaseks osaks, sundis mind sügavalt mõtlema lääne heaoluühiskonna ellujäämisvõimaluste üle.