Hille Hanso: emakssaamine pööras mu elu pea peale

Nüüdseks aasta ja kuu vanused Mariam ja Salome teavad kumbki juba seitset-kaheksat sõna ja on just kõndima hakkamas. „Nad on nii lahedad tüübid! Kui nad kõndima hakkavad, siis läheb lihtsamaks,“ on Hanso kindel. Kui sügiskaamos siin hoo sisse saab, kolib ta lastega Istanbuli koju tagasi. Hanso ema, kellel on juba suured rahvusvahelise lapsehoidmise kogemused, läheb kaasa. Ilma temata ei saaks Hanso lastega lennatagi, sest iga alla kaheaastase reisija kohta peab täiskasvanu kaasas olema.