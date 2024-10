Tallinna linnapea Ossinovski: juba eelmisel talvel hooldas Tallinna linn enam kui pooli pealinna kõnniteesid

Ossinovski sõnul on linnavalitsus lumekoristusega seotud otsustest selgelt teavitanud.

Lugedes Eesti Päevalehe juhtkirja talvisest kõnniteehooldusest, meenus ühe ajakirjaniku ahastus, et mitte ainult lugejad ei loe enam pealkirjadest kaugemale, vaid ka ajakirjanikud ise. Juhtkirjast võib kergesti jääda mulje, et linnavalitsus olevat lubanud selleks talveks võtta kõigi kõnniteede hoolduse enda kanda, aga nüüd on sõna murdnud ja ajab vabanduseks mingit udu.