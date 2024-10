Vadim Štepa: mis „impeeriumi lagunemine“? Vene opositsioon ei taha piirkondlikest valimistest midagi kuulda

Tõsi, määratlus „opositsioon“ on viimastel aastatel seatud kahtluse alla ka foorumil osalejate eneste poolt. Sest opositsioon püüdleb igas riigis reaalselt võimu poole ning osaleb valimistel, aga praegusel Venemaal, kus on kehtestatud diktatuur Putini isikus, on igasugune poliitika lõpetanud põhimõtteliselt eksistentsi. On vaid „tsaar“ ning tema poolt erinevatesse ametitesse nimetatud inimeed, aga kõik, kes astuvad välja selle süsteemi vastu, on kuulutatud välisagentideks ning „ebasoovitavateks organisatsioonideks.“