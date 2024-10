Eduard Odinets: Narva ja riigi konfliktis ei ole süüdi Venemaa kodanikud

Narva linna vastasseis riigiga muuseumi nõukogus ei ole uus asi, sellel nähtusel on ammune ajalugu ja oma kulg: see kord plahvatab, kord rahuneb maha ja nii juba aastaid. Kas linnavõimu hoiakutes keskvalitsuse suhtes on süüdi Narva valijad? Loomulikult on süüdi. Kuid Narva valijad on valinud linnapeaks ka näiteks Katri Raigi, keda on keeruline kahtlustada samasugustes hoiakutes.