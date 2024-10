Nelli Kalikova: narkosõltlaste ravi ja rehabilitatsioon on erakordselt hea investeering, mis toob tulu kogu ühiskonnale!

Nelli Kallikova sõnul on sõltlasel tüüpiline eluratas, millest välja murdmine võib erakordselt raskeks osutuda.

Paistab, et tänavu on meil kõigil rahamured. Valitsus otsib, kust saab kokku hoida, kust leida raha riigikaitseks, lihtinimene mõtleb, kuidas ots otsaga kokku saada, millest loobuda ja mida võib endale veel lubada. Ametnikud koostavad nimekirju, kust valdkonnast või mis tegevustest saab tükikesi kärpida, et oleks millest kõrgemalseisvatele otsustajatele raporteerida.