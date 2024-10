SÕJARAPORT | Teet Kalmus: z-blogijad on pahased. Venelased hõiskasid asula vallutamisest, heiskasid Vene lipu ja siis lahkusid

Venemaa poolel reageeriti sellele rünnakule siiski väga valulikult, sest Ukraina ründas just ajal, kui seal laos oli suurem kogus droone. Nüüd spekuleeritakse palju selle üle, kes küll Ukraina välisluurele neid andeid edastab. Peamiselt lastakse seal piirkonnas neid droone välja Jeiskist, aga see ladu olevat tehtud just spetsiaalselt Jeiskist kaugemale, et oleks ohutum. Abi sellest ei olnud.