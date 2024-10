Rainer Vakra: päästes vigastatud jänesepoja võime mõista näljasurma rebasekutsika või kaitsealuse kaku

Keskkonnaamet on valdkonnaga tegeledes järginud põhimõtet, et metsloomade ellu sekkumine peab olema läbimõeldud ja põhjendatud. See tähendab, et looduse loomulikku toimimisse sekkutakse nii vähe kui võimalik ning hättasattunud metsloomade teatajatele tuleb mõnikord selgitada, et iga metsloom ei vaja inimese abi. See ei ole põhimõtteline muutus, Keskkonnaameti praktikas, pigem räägime sellest, kuivõrd oluline on meile keskkonna ja looduse kaitseks antud ressurssi võimalikult tõhusalt kasutada.