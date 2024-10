ARVUSTUS | Ära peksa lähedast, peksa pihku! Sveta Grigorjeva uus lavastus läidab vaatajate silme all suure leegi

Sveta Grigorjeva on oma karjääri hällipäevadest saati olnud laetud püss. Ka õrnemate tööde pinnalt on läbi kumanud tema plahvatuslik siseilm. Uuslavastuse on koreograaf üles ehitatud hiiglaslikele ideedele. Fundamentaalsetele tõdedele, mille murdmiskatseid kannab jäägitu otsekohesus ja naiivne julgus. Temaga lava jagavate tantsukunstnike kohalolu ja sotsiaalne närv on üdini läbitunnetatud – see mõjub sama põletavalt kui kaela valatud pangetäis jääkülma vett. Sveta Grigorjeva radikaalsusel on ühiskonda muutev jõud. Lavastus püüab mõtestada ümber eestlaste vaimset, sotsiaalset ja füüsilist heaolu, seksuaalsust, ajalugu, neoliberaalse kaasaja sümptomaatikat, hingehaavu, erootilisust, erivajadusi, mürgist positiivsust ja maskuliinsust ning tervet rodu silmapinnuks olevaid valupunkte.