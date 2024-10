FOTOD | „Õhu Puudutus /Vaikuselapsed“. Kunstnik Billeneeve isikunäitusel kõneldakse valusatel teemadel

Kunstnik ütleb oma näituse kohta nii: „Katkenud rasedused, kõhus surnud beebid - kui palju see teeb valu, kuidas mõjutab oma elu kulgemist edasi, kas saadki üle? Valada see loomingusse, anda sellele teine vorm kui vaid peas keerlemas ja süda nutmas, on üks võimalustest ravida valu. Minu vaikuse laste installatsioon on magamistoa osa, võimalik et inspireeritud Jaanus Samma lühtrist, mis iga hetk kui suri maailmas üks inimene, andis see heliga märku. Kui ma seda lühtrit nägin, kujutasin seda magamistuppa, et reaalsus oleks kõikjal kohal. Nüüd on mul Taeva ja Maa vahel hõljuvad beebid, kes mõjuvad rahustavalt hommikuvalguse kaste tilkade helendusena.“