OTSEPILT | Raplas toimub taaskord 24 tunni lühifilmide festival „Kaader“

Kuigi filmide loomine toimub kogu Eestis, on kõik filmihuvilised oodatud Raplasse, et osa saada linastustest ja festivali finaalüritusest. 12. oktoobril toimub Rapla Kinos galaõhtu, kus näidatakse parimaid valminud filme ja jagatakse auhindu. Kuna saal on piiratud mahutavusega, pakutakse otseülekannet, et kõik huvilised saaksid üritusele kaasa elada.