SÕJARAPORT | Jaanika Merilo: idarindel on raske, kuid positsioone õnnestub hoida. Putini „täditütrepoliitika“ kogub tuure

Samal ajal aga on üha suurema tähelepanu all Vladimir Putini tütred ja naissugulased, kellele määratakse sõjaliselt strateegilisi karjääripositsioone. Kuigi Vladimir Putin on olnud väga salatsev oma perede kohta ning korra kasutanud oma vanemate tütarde kohta lausa väljendit „need naised“, on nad viimased aastad üha rohkem avalikkuse tähelepanu all.