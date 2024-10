Olga Kurdovskaja: Eesti filmitööstus ei kasuta ära oma täit potentsiaali

Olga Kurdovskaja sõnul on meil väikese riigina suurimateks tugevusteks paindlikkus ja kiire reageerimine uutele trendidele, kuid kahtlemata on meil ka üksjagu väljakutseid.

Eesti on (lõpuks) jõudnud välismaiste filmitootjate silmapiirile – siin on filmitud nii Hollywoodi kassahitte kui ka rahvusvaheliste näitlejatega seriaale, rääkimata reklaamklippidest. See on tunnustus pingelisele ja järjepidevale tööle mida filmivaldkonna produtsendid ja režissöörid juba aastaid on teinud.