Ilmar Raag: terroristlik režiim otsustab Eesti elu üle. Siin võib hulgaliselt olla FSB-le lojaalseid varjatud mõjuagente

Kuidas on võimalik, et me ei ole Ukraina kogemusest õppinud peamist – Vene kodakondsus on Venemaa föderatsiooni hübriidsõja üks instrumentidest. Eesti riik aga näib otsustavat, et kuna probleem on liiga vastuoluline, on tasu sellega tegeleda. Seega, praeguse seisuga nõustub Eesti, et terroristlikul režiimil on võimalik siinset elu mõjutada.