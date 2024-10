SÕJARAPORT | Teet Kalmus: täna oli esimene päev 48-st, kui Venemaa ei saatnud Ukrainasse Shahedi droone

Need droonioperaatorid oleksid olnud heaks relvaks Venemaa propagandamasina käes, aga sellisel kujul vastase alandamisest ja tapmisest tuntakse Venemaa propagandakanalites sellegipoolest rõõmu. Nii teatas tuntud propagandist Mardan tapmiste kohta: „Eto horošo!“ (tõlkes – see on hästi!). Tänase päeva Venemaa reaalsus. Viimasel ajal on järjest olnud mitmeid Ukraina sõjavangide tapmisi, seega on välja kujunemas selge muster. Sõjaväelastele ongi antud käsk sõjavangid maha lasta.