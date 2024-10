Seks otse laval, augustamine ja ohtralt verd. 18 teatrihuvilisel hakkas Stuttgardis ooperit vaadates halb

Florentina Holzinger (38) on tuntud selle poolest, et hägustab tantsuteatri ja vodevilli vahelisi piire. Üldiselt on kõik naisosatäitjad (pool)alasti. Varasemates lavastustes on näitlejad näiteks neelanud mõõka, mänginud vere ja ekskrementidega, tätoveerinud ja masturbeerinud.