Helir-Valdor Seeder: valitsuserakondade sõnad ja teod ei käi Vene kodanike hääleõiguse küsimuses kokku

Et oleks väga selgelt ära toodud ajaraam, milles me tegutseme: Isamaa algatas tänavuse aasta 21. veebruaril kohaliku omavalitsuse volikogu valimise seaduse muutmise seaduse. Tegu oli mitmenda korraga, kui Isamaa on vastavasisulise eelnõu esitanud ja varasemalt on alati Reformierakond hääletanud eelnõu maha.