GALERII | Notre-Dame’i katedraalile kingitav Estonia klaver sai vaimulike õnnistuse

„Mul on hea meel, et teiste riikide sekka, mis on Notre-Dame’i taastamist toetanud, asub nüüd ka Eesti,“ sõnas peapiiskop Urmas Viilma. „Tõsi, mitte meie riigi enda initsiatiivil, vaid paljude heatahtlike osapoolte kaudu. Nendeks on Estonia Klaverivabrik, rida autoriteetseid ja nimekaid Eesti ettevõtjaid, Kirikufond (EELK Kirikufond) ja lõpuks Eesti luteri kirik ja katoliku kirik. See on tähelepanuväärse sümbolväärtusega tegu, mille tähendus ilmselt kasvab ajalooks saades. Kui Pariisi Notre-Dame’is kasutatakse klaverit, millel nimi „Estonia“, teeb see Eesti suuremaks.“

Katoliku kiriku Tallinna piiskopkonna piiskop Philippe Jourdan lausus, et Pariisi Jumalaema kiriku kooride ja sakraalmuusika juhtkonnale oli väga meeldiv üllatus eestlaste ettepanek neile selline klaver kinkida ning nad on väga tänulikud, sest neil oli seda väga vaja. Philippe Jourdan lisas, et Jumalaema kirikus on vaja kõike praktiliselt nullist alustada, sest nende ruumid ja pillid hävisid kõik tules.

„Jumal on kõigi kristlaste jaoks üks, kuulugu nad millisesse konfessiooni tahes,“ ütles Kirikufondi juhataja Janek Mäggi. „Kirikfondi annetajate soov toetada Estonia klaveri kinkimisega põlenud Jumalaema kirikut Pariisis on muljetavaldav oikumeeniline rahvusvaheline koostööprojekt luterlaste ja katoliiklaste vahel, mis kinnitab head tahet ning kristlaskonna ühtekuuluvustunnet üle piiride. See on esimene Kirikufondi kogutud annetus, mille siht ulatub Eestist välja. Ühtlasi annab Eesti ettevõtjate annetatud klaver Jumalaema kirkus Eesti inimestele Pariisi külastades põhjuse seda sinna vaatama minna.“

Klaveri loomist toetasid 13 Eesti ettevõtjat ja transpordi klaverivabrikust Jumalaema kirikusse korraldab heategevusena transpordi- ja logistikaettevõte DSV.