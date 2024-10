Ajakirjanduse eetikakoodeks ütleb, et vanemate vaidlusi laste hooldusküsimuste üle üldjuhul ei kajastata. See pole eriomane ainult Eesti ajakirjanduseetikale, vaid sarnased koodeksid ja tööpraktika kehtivad paljudes riikides. Selle punkti taga on selge põhjus: hooldusõiguse jagamisel on kõige haavatavam osaline laps, kelle hoolduse üle vaieldakse ja kes seetõttu saab igal juhul kahju.